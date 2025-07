Manuela Dias, autora de Vale Tudo, se defende de críticas por mudanças na novela

AgNews/Victor Chapetta Manuela Dias

Manuela Dias, autora do remake de Vale Tudo, concedeu entrevista para revista Elle e se defendeu das mudanças feitas na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

"É doido, porque as pessoas tendem a falar: ‘Ela mudou porque se acha melhor que o Gilberto Braga’. Não! Mudar tem a ver com chegar perto. Você tem que ter coragem de avançar. Para mim, a Raquel sempre foi uma mulher preta, mas antes isso nunca foi cogitado. E se eu não tivesse mudado nada? Imagina que loucura a Odete negociando com o ditador das Filipinas, o Afonso ou o Ivan batendo em mulher e a Heleninha saindo de camisa de força quando quebra o bar?", desabafou.

"Não é que a gente está abrindo o olho para a violência contra a mulher ou a diversidade. É a própria realidade que impõe isso", reforçou Manuela. Contudo, na rede social X, os internautas mostraram sua revolta com os rumos do remake feito pela autora.

Leia também: 5 momentos impactantes da novela Vale Tudo

‘Arrogante’

"Ela é arrogante, prepotente, presunçosa, se acha melhor que o Gilberto Braga e não tem o menor respeito por ele só porque escreveu duas séries de sucesso que tem poucos capítulos e que os riscos de se perder no roteiro são mínimos!", desabafou o perfil Welton.

Ela é arrogante, preponte, presunçosa, se acha melhor que o Gilberto Braga e não tem o menor respeito por ele só porque escreveu duas séries de sucesso que tem poucos capítulos e que os riscos de se perder no roteiro são mínimos!

sonsa! ela sabe muito bem que não é disso que estamos falando! Estamos falando de ela mudar completamente as características dos personagens! A gente critica ela fazer o Afonso e a Solange se traírem, o filho da Odete reviver, o Eugênio sumir…é disso que estamos falando! — Ceci (@SissyRibs) July 8, 2025

Acontece que se trata de remake, atualizar situações é uma coisa, mudar é totalmente outra coisa. O fato, ela não tem a capacidade de um Gilberto Braga, basta ver que escalou uma atriz totalmente sem talento, Bella, como protagonista e está desperdiçando verdadeiros talentos. — Mayre Golias ??????????????????? (@mayrecelina) July 8, 2025

O post Manuela Dias, autora de Vale Tudo, causa revolta após entrevista polêmica: ‘Arrogante’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.