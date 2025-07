Edu Guedes recebe alta da UTI e abre o jogo sobre retirada de tumor

O apresentador Edu Guedes, 51 anos, falou pela primeira vez após cirurgia de emergência para retirada de um tumor no pâncreas feitas no sábado (5/7). Em vídeo no Instagram, gravado no quarto de recuperação do Hospital Albert Einstein, ele tranquilizou os fãs e relatou que a cirurgia foi um sucesso. Edu Guedes teve alta da UTI nesta quarta-feira (9/7).

Segundo Guedes, a cirurgia demorou cerca de seis horas e fez a retirada da cauda do pâncreas, baço e alguns gânglios. O apresentador agradeceu à parceira Ana Hickmann, à família e aos amigos. “E a tantos brasileiros, que eu não fazia ideia, que gostam de mim”, agradeceu o apresentador, que se emocionou durante a fala.

O chef descobriu o câncer de pâncreas há cerca de duas semanas. Na ocasião, ele foi hospitalizado em decorrência de um cálculo renal. Após a retirada da pedra no rim, exames adicionais identificaram o tumor pancreático.

O câncer de pâncreas é conhecido por ser silencioso e agressivo. Cada dia mais comum a partir dos 60 anos, o desenvolvimento da doença pode estar relacionada ao estilo de vida, idade e fatores hereditários. Por ser silenciosa, são raros os casos em que o tumor é descoberto quando ainda há possibilidade de cirurgia, como no caso do apresentador.