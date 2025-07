Camila Queiroz anuncia gravidez com Klebber Toledo

Camila Queiroz está grávida do primeiro filho com Klebber Toledo. A atriz revelou a novidade nesta sexta-feira (11) pelas redes sociais, com uma foto exibindo a barriguinha já no 5º mês de gestação.

"Há cinco meses esperando o amor da nossa vida", escreveu na legenda. O casal está junto há oito anos e oficializou a união em 2018.

O sonho da maternidade já era antigo para Camila. Em entrevistas recentes, ela comentou que sempre se imaginou como mãe. "Nasci pra ser mãe, só não sou ainda. Mas é um sonho", disse em conversa com a Quem.

Durante as gravações da novela Amor Perfeito, onde viveu Marê, a atriz também refletiu sobre a conexão com a maternidade. "O que ela sente pelo filho é muito forte. Eu ainda não sou mãe, então também descubro isso fazendo", contou na época.

Apesar de já ter sentido a pressão do público para engravidar, Camila afirmou que hoje vive um momento de equilíbrio entre a vida pessoal e a carreira. E garantiu que o desejo de ter filhos sempre esteve presente.

No Rock in Rio do ano passado, ela chegou a comentar: "A gente quer filhos, só não sei te dizer quando. Antes eu falava muito em três… agora dois já parece um bom número".

Agora, o primeiro está a caminho — e o casal celebra a chegada com muito amor.