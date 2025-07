Thais Fersoza fala sobre exposição da vida com o marido, Michel Teló

Thais Fersoza abriu o coração sobre como lida com a exposição da sua família. A atriz e apresentadora, que é casada com o cantor sertanejo Michel Teló, falou sobre o desafio entre ser uma personalidade famosa, mas também discreta.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista não se incomoda com a imagem pública mais discreta que carrega. "Sou assim, é o meu jeito. Nunca pensei em como me comportar para caber em algum lugar", disse.

Segundo Thais Fersoza, não existe um personagem fora da mídia ou dos palcos, e o que aparece nas redes sociais, por exemplo, é só a continuação de quem ela realmente é. "Vivemos nossa vida com verdade. A exposição vem da profissão, mas existe o ser humano por trás. E é com esse ser humano que o público se conecta", declarou.

Aos 41 anos, a famosa é mãe de Melinda, de 8 anos, e Teodoro, 7, da sua união com Michel Teló, selada em 2014. Atualmente, ela se dedica à apresentação do seu novo programa, Quem É Você No Rolê?, que estreia no dia 13 de agosto, em seu canal no YouTube.