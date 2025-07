Veja vídeo de como ficou o carro de Fabiano, da dupla com César Menotti

Um vídeo registrado instantes depois do acidente com o cantor Fabiano, da dupla sertaneja com César Menotti, mostra o estado em que ficou o carro onde ele estava. A gravação foi feita por testemunhas na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na tarde deste domingo (13/7), e publicada pelo irmão do artista nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o veículo com a lataria completamente amassada, partes da frente e das laterais retorcidas e as rodas arrancadas com a força do impacto. Apesar do susto, não houve feridos graves.

Leia também: Ruth x Huff: Disputa pela guarda do filho de Marília Mendonça continua



Fabiano viajava de Belo Horizonte, onde havia se apresentado na noite anterior, para a cidade de Cordeiro, no interior do Rio de Janeiro, onde tinha show neste domingo. No carro também estava Heleno Eliziário, secretário da equipe do cantor, que sofreu um corte na mão direita.

O próprio Fabiano saiu ileso e, mesmo abalado, decidiu seguir com a agenda profissional. Ele já se encontra no Rio de Janeiro e confirmou a realização do show. O irmão e parceiro musical, César Menotti, não estava no veículo.

Leia também: Bruno Martini e Sérgio Britto lançam faixa 'Deixa Eu Te Ver'



Segundo comunicado publicado por Fábio Lacerda, outro irmão da dupla, César já estava em Cordeiro aguardando a apresentação. Fábio também agradeceu a comoção dos fãs e celebrou o que chamou de “livramento divino”.

“Após passar o susto e cumprir os protocolos da PRF, Fabiano, sempre muito profissional e com todos os motivos para cancelar a apresentação, pediu que confirmasse o evento. Só temos a agradecer a Deus pelo livramento”, escreveu Fábio nas redes sociais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A colisão envolveu outro carro, conduzido por um policial militar, que também não se feriu gravemente. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

Dois militares que passavam pela rodovia no momento do ocorrido foram os primeiros a prestar socorro. Eles isolaram a área e controlaram o trânsito até a chegada de reforços. A concessionária EPR Via Mineira, responsável pelo trecho, enviou uma ambulância, um caminhão prancha para retirada dos veículos e uma equipe de sinalização.

Por causa do acidente, o tráfego na BR-040 chegou a ser interditado no sentido Belo Horizonte, com desvio dos veículos para a pista contrária, que passou a operar em mão dupla. O congestionamento afetou o fluxo na região durante o início da noite.