Ruth x Huff: Disputa pela guarda do filho de Marília Mendonça continua

A mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira Dias, falou sobre como se sente com o embate pela guarda do neto. O pai da criança, Murilo Huff, recebeu a guarda unilateral temporária de Léo após decisão judicial. "Quando morre um filho, a gente morre junto. Você precisa respirar com aquela metade que ficou. Quando eu me vi sem o meu neto, eu revivi isso. Aí eu voltei a viver esse luto", disse Ruth em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, no domingo (14/7).



Antes, a guarda de Léo era compartilhada. Segundo Ruth, havia uma relação de respeito entre as duas famílias. "A gente sempre teve uma relação de respeito. Sempre foi de respeito. Ele [Léo] sempre conviveu com a família lá e ele ama o pai dele. Então, eu sempre quis que ele convivesse com todo mundo junto", afirmou a mãe de Marília Mendonça.



Leia também: Dia das Mães teria marcado início da briga entre Dona Ruth e Murilo

A decisão que concedeu a guarda para Murilo cita que Léo, que é diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1, era submetido a negligência. Ruth foi acusada de omitir informações médicas ao pai da criança. A mãe de Marília Mendonça nega as acusações.

“Esse cuidado eu faço junto com uma médica que é endócrino dele. A gente tem um grupo. Todas as babás que entram, a gente tem esse grupo. Juntamente com ele, meu marido, eu”, disse Ruth.

Leia também: Dona Ruth já revelou como ficou divisão da herança de Marília Mendonça

A defesa de Ruth irá recorrer da decisão liminar que concedeu a guarda ao pai, alegando que ela "fere diretamente o interesse maior, que é do menor".



Em nota enviada ao Fantástico, Murilo Huff disse que "nunca impediu e não impedirá a convivência da avó materna", que respeitará o segredo de Justiça e que tentou um acordo amigável antes do processo, mas foi ignorado".



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular