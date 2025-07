Inscrições para bandas que vão participar do Moto Rock chegam à última semana

O público vai decidir, em votação na internet, as atrações da 13ª edição do Gama Moto Rock. Das bandas que se inscreverem no festival, até 20 de julho, oito serão selecionadas pelos produtores. Caberá à população decidir os cinco grupos que se apresentam no dia 24 de agosto, a partir das 14h, na Praça do Cine Itapuã, no Setor Leste do Gama. Cada conjunto receberá cachê de R$ 2 mil.

As bandas inscritas serão divulgadas nas redes sociais e no site do festival. De 23 a 28 de julho, o público elege os cinco que vão se apresentar. Quinta Essência e ARD, duas bandas convidadas, também participam do evento. Esta última, referência do punk rock gamense, encerrará, na ocasião, turnê que celebra 40 anos de história depois de passar por cidades em São Paulo, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, entre os dias 2 e 22 de agosto.

Neste ano, o tema da iniciativa é “pela paz em todo o mundo”. Além da música, o evento se propõe a levar reflexões à comunidade. “A gente sempre levanta uma pauta diferente dentro do festival. A questão do negro, da mulher, da necessidade de preservação do meio ambiente”, destaca Geovane Batista, organizador do Moto Rock. “O rock é um estilo de protesto, é uma forma de colocar reivindicações para as pessoas que escutam”, completa.

O projeto é financiado por meio de edital de chamamento público, parte da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à Cultura (PNAB). Para se inscrever, é preciso informar e-mail de contato, nome da banda, tempo de atividade do grupo, além dos nomes e funções de cada integrante. Também é obrigatório enviar o portfólio da atração, com histórico, redes sociais, letras do repertório e links para, no mínimo, quatro composições autorais. A seleção é exclusiva para bandas do Distrito Federal.

Serviço

Inscrições para o festival Gama Moto Rock, até 20 de julho, neste link.

