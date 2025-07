Cine Cultura do Liberty Mall reabre nesta quinta-feira (17/7)

O Cine Cultura do Liberty Mall será reaberto nesta quinta-feira (17/7). Além das quatro salas de cinema que foram reformadas, o espaço inaugura duas galerias de arte. A reabertura terá início às 18h15 e será um evento com exposições artísticas, apresentações musicais e lançamentos de filmes.

A renovação do Cine Cultura foi feita sob a responsabilidade do arquiteto e artista plástico Ricardo Luiz Ferreira. O ambiente conta com rampas e banheiros adaptados para garantir a acessibilidade. As salas de cinema foram equipadas com um novo sistema de som e de ar condicionado, além de novas telas e aparelhos de imagem.

As duas novas galerias de arte do espaço prestam homenagem a dois grandes nomes da arte brasiliense. A Galeria Francisco Galeno será dedicada às artes visuais enquanto a galeria Luís Humberto será destinada à linguagem fotográfica. Nesta quinta terão início as exposições Os Pássaros, de Fernando Madeira, na Galeria Francisco Galeno, e Tempos de Luta, de diversos fotógrafos, na Galeria Luís Humberto.

Serviço

Reabertura do Cine Cultura Liberty Mall

Nesta quinta-feira (17/7), a partir das 18h15, no Cine Cultura Liberty Mall, no Shopping Center Liberty Mall - SCN Quadra 2 - Bloco D - Asa Norte. Entrada gratuita para as galerias e apresentações musicais. Ingressos a partir de R$10 para a programação cinematográfica.

Confira a programação completa da reabertura:

18h15 - Abertura da Galeria Luís Humberto

18h30 - Abertura da Galeria Francisco Galeno

18h50 - Pré-estreia do filme Monsieur Aznavour

19h - Estreia do filme Cloud- Nuvem de Vingança

19h10 - Pré-estreia do filme A Melhor Mãe do Mundo

19h20 - Estreia do filme Uma Bela Vida

21h–Apresentação de Manassés - Violão e Cinema

21h30 –Apresentação de Clássicos do Cinema com Joaquim França (piano), Marie Novion (viola clássica), André Alf e Érika Kallina (cantores líricos).