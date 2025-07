Luan Santana mostra braços musculosos e anima seguidores

Luan Santana, cantor, em uma selfie, mostrou os braços musculosos e compartilhou numa rede social. De boné e regata, os seguidores ficaram animados com o novo físico do artista.

"Maravilha"

"Que tamanho, hein", "Luan, você é casado, não posso pecar!", "Eita, que dá pra usar o braço de travesseiro e ainda sobra músculo", "Uma vibe 2013", "O pai tá fortão mesmo", "Quero ver as pernas", "Brabo", "Maravilha", foram alguns comentários.

Em dezembro de 2024, Luan deixou claro que iria diminuir drasticamente sua rotina de shows devido à sua filha, Serena, fruto da relação com Jade Magalhães.

"Cara, não quero fazer muito [show] não. Quero reduzir pra menos da metade. Quero fazer uns 60 shows, no máximo. Eu trabalho muito há 17 anos, eu me entrego 100% à minha música, minha carreira, e de repente acendeu aquele alerta, e juntou com a gravidez da Jade… Acho que reduzir essa quantidade de trabalho vai ser muito importante para mim", disse.

Apesar disso, em outubro, Luan Santana grava mais um DVD. Intitulado de Registro Histórico, o show, que vai ser gravado no Paraná, vai celebrar 18 anos de carreira.