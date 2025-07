Giovanna Ewbank rebate Marcelo de Carvalho: "Você foi racista"

Giovanna Ewbank, de 38 anos, se pronunciou nas redes sociais nesta terça-feira (15) após declarações polêmicas de Marcelo de Carvalho, de 62, sócio da RedeTV!. O empresário relatou que o irmão de seu filho foi vítima de um furto em Barcelona e, ao descrever o suspeito, usou termos considerados racistas e xenofóbicos. "Obviamente um sujeito de aparência africana", escreveu Marcelo no X, antigo Twitter, ao relatar o episódio.

Diante da repercussão negativa, Giovanna rebateu diretamente o empresário. "Você foi racista e não sou eu quem está dizendo. Foi você quem escolheu ser ao escrever isso nas redes", afirmou a atriz. "Racismo é crime, assim como furto. Sabia?", acrescentou ela, criticando ainda o que chamou de comportamento típico de "homens heteros, brancos, que se acham o centro do universo por ter dinheiro".

A apresentadora também mencionou o contexto histórico da colonização para rebater o argumento do empresário. "Quem invadiu a África pra roubar foram os europeus. Uma aulinha de história não faz mal pra ninguém", destacou Giovanna, que ainda ironizou a exclusão do post original por Marcelo: "Apagar o tweet não é arrependimento, é medo de perder reputação no mercado. Agora todo mundo sabe como você pensa".

Após ser acusado de racismo nas redes sociais, Marcelo de Carvalho apagou sua postagem inicial e publicou uma nova mensagem tentando se justificar. O empresário argumentou que o termo "aparência africana" poderia ser substituído por qualquer outra característica física e criticou as acusações. "Eita saco de gente chata", escreveu. Ainda assim, as críticas continuaram, com internautas classificando suas falas como explícitas e preocupantes em pleno século XXI.