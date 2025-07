Globo anuncia reprise no lugar de novela inédita

Fina Estampa ganhará uma nova reprise em breve. A novela, exibida originalmente entre 2011 e 2012, fará seu retorno às telinhas no Globoplay Novelas, a partir do dia 18 de agosto.

A trama, criada e escrita por Aguinaldo Silva, foi definida como a substituta de Guerreiros do Sol, obra inédita e que atualmente está em cartaz no catálogo do Globoplay – cujo término está programado para acontecer no dia 15 de agosto, após 45 capítulos.

A expectativa é que a transmissão de Fina Estampa ocorra de segunda à sexta-feira, no horário das 22h40, com horário alternativo às 6h15 da manhã, com previsão de término para março do ano que vem, em 185 capítulos.

Sucesso em audiência e repercussão, a novela estrelada por Lília Cabral e antagonizada por Christiane Torloni chegou a ter sido reapresentada entre março a setembro de 2020, no horário nobre da Globo, substituindo a novela inédita Amor de Mãe (2019), que teve suas gravações e exibição suspensas devido à pandemia de COVID-19, e foi substituída pela reprise de A Força do Querer (2017).