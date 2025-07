Marisa Orth revela bastidores de ensaio nua na Playboy: "Um ano"

Marisa Orth abriu o jogo sobre como foi a experiência em ter protagonizado um ensaio nua na Playboy, na edição de 1997.

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, a atriz e humorista comentou acerca da transformação ocasionada pelo nude explícito com o passar das últimas décadas. "O que eu tenho de mais notável é a minha capacidade de explicitar as coisas. Todo mundo manda nudes hoje. Todo mundo tem essa vontade desde que nasceu. É natural que um exibicionismo, um voyeurismo dê tesão. A gente quer se ver bonita e saber que está sendo admirada", iniciou.

"Fiquei um ano para decidir"

Marisa Orth, então, confessou que admirava o trabalho da extinta revista masculina, e relembrou os bastidores do ensaio. "Eu achava a Playboy a coisa mais linda. Queria fazer propagandas, as poses… Mesmo assim, foi um ano para decidir! Nossa, essa me tirou o sono! Fiquei muito nervosa. Eu tonteava de vergonha no meio da rua… Mas foi uma experiência muito bacana", disse.

Sincera, a artista afirmou que o ensaio não interferiu em sua autoestima. "Não me acho muito bonita. Não adiantou nada para melhorar a autoestima. Eu tinha inveja da minha própria Playboy. Eu dizia: ‘Isso que é mulher, não é aquilo que eu tenho lá em casa'", declarou ela, cujo seu ensaio se tornou o sexto mais vendido da história da revista.

