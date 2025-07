Lexa muda de canal em cenas quentes do marido em novelas - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Lexa abriu o coração sobre seu relacionamento com Ricardo Vianna. Os dois, que estão juntos há quase dois anos, são figuras públicas, e a cantora admitiu sentir ciúme das cenas de amor protagonizadas pelo marido, que é ator.

Em entrevista ao jornal Extra, a funkeira contou que, apesar a confiança, não esconde o incômodo pelo ator em sequências quentes. "Tem que confiar, entender o trabalho do outro. Complicado, porque eu sou uma artista do funk e ele é ator. As cenas dele (de amor) prefiro nem ver. O que os olhos não veem o coração não sente (risos). E vejo o quanto profissional ele é. Eu falo isso brincando, mas tem um fundo de verdade (risos)", disse.

Leia também: Homem faz sexo após transplante capilar e acorda com rosto deformado

"Troco de canal"

Lexa, por sua vez, apontou a participação especial de Ricardo Vianna no remake de Vale Tudo, como um dos amantes de Odete Roitman (Deborah Bloch). "Morri de rir nas cenas com Odete Roitman. Mas, quando começa a pegação pesada, troco de canal, abro o meu Instagram", afirmou.

Sincera, a artista, que já enfrentou altos e baixos com o marido – como a perda de Sofia, filha do casal -, assegurou que eles já possuem muita intimidade pelo período que estão juntos. "Ah, não tem nada de início (de relação) ainda aqui não. Depois que você passa por uma UTI e a pessoa limpa a sua axila… (risos), não tem mais essa. Todo aquele negócio de não soltar pum na frente acabou. Aqui é vida real. O relacionamento é um investimento dos dois lados. Você tem que dizer sim todos os dias. A gente ainda está se conhecendo porque foi tudo muito rápido", declarou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular