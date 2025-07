Otaviano Costa detalha vida sexual com Flávia Alessandra

Otaviano Costa e Flávia Alessandra abriram o jogo sobre como funciona a vida íntima deles. Casados desde 2006, o apresentador admitiu que considera ele e a atriz muito "transantes".

"Somos ‘transantes’. Aquele transante gostoso", brincou o comandante do Melhor da Noite, da Band, em entrevista ao programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no YouTube.

Otaviano Costa, por sua vez, foi questionado sobre como o casal consegue sustentar a química durante quase 20 anos juntos, e ele foi sincero na resposta: "Achamos desde o primeiro dia. Nos vimos no navio e teve um ‘crec, encaixa, vai, pega’. Lembro que fiz uma massagem no pezinho dela e aí mudou tudo. Quando olhei para as pernas da Flavinha pela primeira vez pensei: ‘O que está acontecendo aqui, Senhor?'", disse.

O casal, então, respondeu um internauta sobre como falar com o marido para usar vibradores na relação, e Flávia Alessandra apontou os desafios de diálogo entre os casais, ressaltando a importância da conversa. "É muito saudável, é muito bom, apimenta a relação para ambos os lados, é muito positivo", afirmou ela.

