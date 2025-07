Atriz revela bastidores de "A Viagem" com experiência sobrenatural

Lucinha Lins, atualmente vista na reprise de A Viagem (1994), em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, relembrou os bastidores da novela, em que viveu Estela, uma das personagens principais.

Em entrevista à revista Quem, a atriz compartilhou uma experiência sobrenatural vivenciada entre ela e os demais atores do elenco nos bastidores da trama espírita. "Volta e meia aconteceu algum tipo de surpresa. Acho que a que mais impressionou a todos foi a cena do crematório do Alexandre [Guilherme Fontes]. Todos nós sabemos que a Christiane [Torloni] perdeu um filho, ainda muito menino, num acidente. Foi um choque. E esse menino foi cremado. Nós estávamos muito aflitos e preocupados com a Christiane", iniciou ela.

"Durante a gravação, nós estávamos dentro de um estúdio frio e apareceu uma borboletinha pequenina amarela. Essa borboletinha voava em torno da Christiane e, quando pousava, ela pousava naquele caixão cenográfico, em frente a ela. Isso foi filmado", relembrou Lucinha Lins.

A atriz de A Viagem contou, ainda, que a borboleta chegou a atrapalhar as gravações da novela. "Tivemos que parar algumas vezes. Parecia, para todos nós, e acho que para a Cris também, um alento. Aquela borboleta acho que era o filho dela dizendo: ‘Fica calma, mamãe. Eu estou bem, está tudo bem’. Porque era uma cena dificílima de ser feita, principalmente por ela", declarou.

"Lembro que tivemos que parar a cena, a Chris teve uma crise de choro muito séria. Depois ela voltou e terminamos a cena, que era dolorosa pela história em si e por tudo que a gente sabia que poderia estar acontecendo com a Chris. Foi isso. Essa borboletinha encantou a todos nós e nos fez perceber uma presença de carinho e de alento naquele momento", explicou a artista.