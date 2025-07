Galeria Pé Vermelho recebe exposição do Clube de Colagem

O fim de semana na Galeria Pé Vermelho traz, neste sábado (19/7), uma coletiva do Clube de Colagem. A conversa com os artistas irá contar com todos os 54 artistas que estarão na exposição Aparição e precede uma programação que promove a oficina de colagem O Diário de um Colagista, no próximo domingo (27/7), e um encontro de colagem com o encerramento da exposição, no dia 3 de agosto.

Ao Correio, Letícia Miranda, uma das integrantes do Clube de Colagem de Brasília, explica: “É um lugar onde podemos experimentar a colagem enquanto prática artística englobando toda a sua complexidade”. Há oito anos, o clube fomenta encontros abertos e gratuitos com a intenção de pensar um espaço coletivo e dinâmico.

Letícia afirma que, em 2025, o Clube optou por retomar as atividades de maneira intensa e decidiu fazer a segunda exposição. “Em nossas conversas, de organização das atividades, surgiu a palavra Aparição e decidimos levar essa palavra como mote. A exposição traz o trabalho de mais de 50 artistas, de várias regiões do Brasil, com expressões diversas e tem como centro a nossa palavra do ano: Aparição", explica.

Formado por Letícia Miranda, Marília Alves, Naiara Pontes e Tainá Xavier, o Clube de Colagem foi criado em 2018 em Brasília a fim de pesquisar a colagem como linguagem e expressão artística. Dentre as propostas de atividades do clube, se destacam os encontros de colagem. Além disso, ao longo dos anos, o clube se dedicou à realização de mostras, desafios de colagem, grupo de estudos, oficinas, cursos e workshops, dentre outras atividades que envolvem a difusão e circulação da colagem.