Elenco de 'Matilde' faz oficina de teatro no CCBB nesta sexta (18/7)

Nesta sexta-feira (18/7), será realizada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) a oficina A Necessidade de Produzir Arte, conduzida pelo elenco de Matilde, peça em cartaz no Teatro CCBB. A oficina ocorrerá das 14h às 17h e será ministrada por Caio Bucker e Ivan Mendes. As inscrições são gratuitas mediante retirada de ingressos pelo site ou na bilheteria e comportará 300 pessoas.

Leia também: Billie Eilish denuncia desperdício da indústria musical

A oficina tem como objetivo disseminar o ensino artístico, em especial para integrantes da rede pública de ensino, moradores de áreas em vulnerabilidade social e organizações não governamentais, colocando-as em contato com o mercado de trabalho. O projeto busca proporcionar debates culturais e favorecer o pensamento crítico e criativo dos participantes.

Leia também: Lexa muda de canal em cenas quentes do marido em novelas

A Necessidade de Produzir Arte abordará temas como o cenário artístico brasileiro, empreendedorismo cultural, branding e marketing cultural. Além das dinâmicas em grupo, como debates, a oficina contará com mentorias personalizadas sobre os projetos apresentados pelos alunos.

Leia também: Atriz revela bastidores de "A Viagem" com experiência sobrenatural

Caio Bucker, além de produtor do espetáculo Matilde, é escritor, empresário e doutorando em Filosofia da Arte pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Já Ivan Mendes, além de ator em Matilde, é produtor, diretor e roteirista teatral.

Leia também: Otaviano Costa detalha vida sexual com Flávia Alessandra

Serviço

A necessidade de produzir arte

Nesta sexta-feira (18/7), das 14h às 17h, no Teatro do CCBB Brasília. Entrada gratuita mediante retirada de ingresso pelo site ou na bilheteria. Não recomendados para menores de 14 anos.