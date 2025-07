Gilberto Gil e família lamentam morte de Preta: "Momento difícil"

Gilberto Gil e a esposa, Flora Gil, publicaram, na noite deste domingo (20/7), nota sobre a morte de Preta Gil. A artista, que enfrentava um câncer no intestino, morreu neste domingo (20/7) em Nova York, nos Estados Unidos, onde fazia tratamento.

No comunicado, os pais da cantora pedem a compreensão de amigos, fãs e da imprensa para que possam enfrentar esse momento difícil. O texto afirma ainda que a família está, no momento, cuidando do translado do corpo para o Brasil.

Ainda não há notícias sobre o velório.