Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (22/7)

SOL INGRESSA EM LEÃO



Data estelar: Sol ingressa em Leão.



Não está fácil para ninguém, e ainda por cima há pessoas decididamente utilizando poder e influência para complicar mais a situação. Mesmo sendo universal o conceito de que uma boa civilização só pode resultar de todos, na prática, tratarmos nossos semelhantes do jeito que pretendemos ser tratados (com exceção dos masoquistas), sujeitos perversos e ignorantes espirituais se dedicam a promover o contrário.



Eles e elas não sabem o que fazem, pensam que a existência se resume a obter os melhores resultados individuais, mesmo que para isso seja preciso disseminar miséria material e espiritual.



A existência humana não é tão somente uma experiência individual, acima dessa condição nós, e tudo que fazemos, o todo do reino humano e da civilização é o mais importante. E vai dormir com esse barulho!



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para você realizar seus desejos você vai precisar negociar bastante com a realidade, porque nem tudo é possível de imediato, e o que pode ser feito também requer o sacrifício de outras questões. Tudo complexo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Que sua alma se conforte e fique tranquila, porque nessas condições você terá mais clareza sobre o que fazer ou deixar de fazer, para que, no futuro que começa agora, você ande pelo caminho sem transtornos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O ritmo dinâmico que a vida assume nesta parte do caminho se sintoniza bem com sua capacidade de navegar em águas contraditórias. Aproveite para tentar negociar melhor as questões que preocupam e causam ansiedade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Transite pelo terreno mais seguro que puder, seguindo protocolos e, assim, evitando ter de improvisar, porque isso deixaria sua alma exposta e vulnerável. Procure se esconder atrás das etiquetas e protocolos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Muitos assuntos vêm por aí para você resolver, e por isso, é necessário começar pelo básico, que é organizar tudo e deixar em ordem todas as papeladas envolvidas. Preparando o terreno, tudo será mais fácil depois.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça tudo sob um manto de discrição, sem avisar de suas verdadeiras intenções nem muito menos esperar que as pessoas apoiem seus movimentos. Quanto maior seja a discrição, menos transtornos você terá de enfrentar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As boas ideias entusiasmam e unem as pessoas, que andam carentes de visões sobre o futuro, tendo se convencido de que daqui para frente tudo iria de mal a pior. É um bom momento para ter conversas longas e esclarecedoras.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As coisas podem seguir um rumo bastante produtivo nesta parte do caminho, mas para isso você precisa de foco, deixando de lado as questões que, apesar de provocar curiosidade, não agregariam nada ao processo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há momentos, mesmo que raros, em que as pessoas se entendem, e isso não porque tenham desistido interiormente dos conflitos que defendem, mas porque a natureza humana aprecia os momentos de paz e harmonia.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Assuntos complicados entram em pauta, mas não se assuste, porque chegam numa hora em que sua alma é capaz de os administrar com relativa sabedoria, e isso faz toda a diferença. Aproveite este momento para resolver.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Mesmo que seja necessário fazer alianças com pessoas com que você não se sente totalmente à vontade, siga em frente, porque da complexidade dos relacionamentos humanos irão surgindo oportunidades inusitadas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Comece colocando tudo em ordem, tenha em mente que o tempo da preparação há de ser sempre muito maior do que o da execução. Se você executa uma tarefa sem a devida preparação, é certeza de que vai ter de repetir tudo.