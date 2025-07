Zezé Motta volta na quinta edição do "Especial mulher negra"

Zezé Motta mostra toda a potência, força e resiliência de mulheres negras de diferentes gerações em um encontro estrelado e muito inspirador. Nesta quinta edição do Especial mulher negra, a multiartista Zezé Motta celebra sua trajetória ao lado de mulheres que constroem e transformam o presente. Com apresentação das artistas Aline Wirley e Karol Conká, a produção conta com a participação especial da cantora Luedji Luna, da ex-ginasta, medalhista olímpica e comentarista Daiane dos Santos, do músico Miguelzinho e de Cíntia Ébano e Safyra Motta – filha e neta de Zezé, respectivamente.

O Especial mulher negra será apresentado em nesta sexta-feira (26/7), às 23 horas, no E! Entertainmente ficará disponível a partir de 1 de agosto no Universal+.

Nesta reunião, Zezé Motta é o coração que pulsa emoção e sabedoria ao abordar assuntos como crise, beleza, maternidade - com foco na adoção e no equilíbrio entre trabalho e maternar — e o legado para as próximas gerações. E tudo isso, claro, permeado por muita música, histórias inspiradoras e afeto geracional. Além dos convidados especiais, o programa conta com depoimentos das cantoras Alaíde Costa, Leci Brandão e Ludmilla, da atriz Gabriela Loran, da modelo e apresentadora Lais Ribeiro e da promotora de Justiça e escritora Lívia Sant’Anna Vaz.

Para acolher esta nova edição do Especial, Zezé Motta e o E! Entertainment escolheram o Museu Afro Brasil Emanoel Araújo, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, um espaço de celebração e valorização de artistas negros nacionais e internacionais.

Realizado desde 2020, o Especial mulher negra nasceu para homenagear as mulheres negras figuras centrais na construção da história e cultura do nosso país, mas que ainda são invisibilizadas pelo racismo e pelo machismo. O E! Entertainment anualmente exibe a atração, que este ano, estará também no Universal+.

A produção tem roteiro e direção de Clara Anastácia e estreia no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho, que também é o Dia Nacional de Tereza de Benguela, líder quilombola do século 18, símbolo da resistência à escravização no Brasil. O Especial mulher negra enaltece a luta das mulheres afrodescendentes por uma sociedade mais justa e plural.

Referência na cultura afro-brasileira, Zezé Motta é considerada um ícone da negritude brasileira. Além de uma grande atriz, com impacto imensurável no cinema brasileiro, também é dona de uma voz única e inconfundível. Durante seus mais de 55 anos de carreira, ela rompeu barreiras e pôs no centro da cena artística nacional as múltiplas dimensões do protagonismo feminino.