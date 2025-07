Globo faz homenagem a Preta Gil na abertura de 'Vale Tudo'

Vale Tudo - (crédito: Reprodução/Globo via Observatório dos Famosos)





A abertura de Vale Tudo ganhou uma nova voz nesta segunda-feira (21). Quem cantou a canção Brasil, de Cazuza, tema da trama, foi a cantora Preta Gil. A artista chocou o país com sua morte no último domingo (20), após travar uma guerra contra o câncer no intestino.

‘Coisa linda’

"Coisa linda", "Até que enfim a Manuela Dias fez algo certo nessa novela", "Que lindo TV Globo", "Homenagem maravilhosa para Preta Gil", "Emocionado demais, que homenagem linda, tocante,Preta merecia demais, seu legado ficará pra sempre como uma inspiração para todos nós, Preta para sempre", "A Globo sempre faz tudo", foram alguns comentários.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, a Globo iria colocar Preta Gil cantando a música Brasil na abertura da novela. Contudo, a cantora preferiu focar em seu tratamento contra o câncer. A emissora colocou então a versão de Gal Costa, a mesma usada em 1988.

Preta Gil era afilhada de Gal Costa, algo que também chamou atenção dos internautas pela homenagem. Na noite desta segunda-feira (21), a assessoria da cantora confirmou o velório dela no Rio de Janeiro.

