Festival Kids On The Rock tem programação especial para as crianças

Oficina do projeto Costurando Sons no Complexo Cultural do Choro - (crédito: Divulgação)

O Festival Kids On The Rock, promovido pela Caixa Cultural Brasília, reunirá, neste fim de semana, atividades lúdicas, oficinas e shows pensados exclusivamente para o público infantil. O projeto surgiu quando Anamaria Rigotto, idealizadora do projeto, sentiu falta de eventos infantis de qualidade. "Eu sentia falta no mercado de boas coisas que eu pudesse levar a minha filha, que eu de fato saísse com a sensação de que eu tinha oferecido arte de qualidade para ela. E isso começou a me chamar muita atenção", relembra Rigotto.

A programação do Kids On The Rock tem início às 11h e termina às 19h30. No Teatro da Caixa ocorrem shows de música e teatro, com destaque para os espetáculos "Música de Brinquedo", colaboração de Pato Fu com o Grupo de Teatro de Bonecos Giramundo, e "Em ConSerto", do Circo Teatro Udi Grudi.

Já a área externa do Festival apresentará a feira gastronômica Green Kids, com seis food trucks, brinquedos infláveis, atrações como tirolesa e slackline, oficinas, contação de histórias, teatro, capoeira e dança. No total, serão oferecidas 15 oficinas gratuitas ao longo do evento. Cada oficina terá capacidade para acolher até 30 crianças e as inscrições ocorrem por meio de retirada de senha na recepção da Caixa Cultural uma hora antes de seu início.

Além disso, o Festival revela sua preocupação com a sustentabilidade por meio de atividades como a horta orgânica e a construção de instrumentos musicais com materiais recicláveis. "Isso é uma coisa, na minha visão, que pode ser tão transformadora dentro de uma criança. É escutar a importância da natureza e como cuidar disso", revela a idealizadora do projeto sobre o papel da sustentabilidade.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco