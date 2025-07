Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (26/7)

A CIÊNCIA DA DESPREOCUPAÇÃO



Data estelar: Lua Vazia das 8h01 até 17h56 HBr



Resolve te despreocupar mesmo que estejas num cenário de circunstâncias adversas, porque de nada adiantará que continues preservando um estado mental desgraçado, que não te servirá para solucionar teus problemas e ainda por cima agregará um novo problema, teu estado de ânimo.



A despreocupação é um direito inalienável do ser humano, mas é algo que precisa ser decidido no íntimo da alma, te desapegando da obrigação de preservar um estado de ansiedade contraproducente.



Se tanto amor tens pelas tuas preocupações que parece impossível te desapegar delas, nem isso deveria ser motivo de ansiedade, porque, te garanto que tuas preocupações estarão sempre disponíveis e ao teu alcance, quando decidas novamente namorar com elas, mas por enquanto, e para honrar a Lua Vazia, te recomendo a despreocupação.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Um dia que era para ser tranquilo e prazeroso pode acabar sendo tenso e mal-humorado, e isso não porque as circunstâncias forcem nesse sentido, mas porque os ânimos andam pela corda bamba e com muito pouco equilíbrio.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O ambiente acolhedor que você deseja talvez não seja encontrado no mesmo lugar de sempre, e isso não é algo negativo, é apenas um chamado para que você se movimente e, na dinâmica, tente encontrar novas alternativas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quanto menos você falar hoje, mais tranquilo será o cenário, e isso não porque suas palavras sejam equivocadas, mas porque do jeito que andam as coisas as pessoas muito provavelmente ouvirão o contrário do que você dizer.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Melhor não investir muita energia tentando obter conforto e segurança, porque o cenário não está para essas coisas, anda transtornado o suficiente para respingar em você. Procure respirar fundo e seguir em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As iniciativas que você gostaria de tomar e que parecem urgentes, na verdade podem esperar, porque na espera você as amadurecerá melhor e, talvez, chegará a conclusão de que não são tão urgentes assim. Descobertas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tome distância de tudo e de todos para respirar em paz e com alegria a vida que circula através de seu corpo e de sua alma. Este é um daqueles momentos em que sua alma precisa da melhor companhia, a solidão.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Melhor não esperar grande coisa do que as pessoas andaram prometendo, porque a boca é cheia de palavras, mas as mãos não respondem a esse torrencial todo. É hora de colocar os pés no chão e ser mais realista.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Seus planos podem ser perfeitos, mas precisam encontrar a hora certa para serem praticados, porque se forem colocados em marcha fora de hora, aquilo que seria perfeito provocaria inúmeras imperfeições e transtornos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As boas ideias que ocorrerem a você hoje precisam ser registradas para ser amadurecidas depois, já que o que se apresentar neste dia com brilho e esperança, amanhã pode não passar de uma fantasia. Acontece.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Todas essas suspeitas que atazanam sua alma precisam ser investigadas, porque na prática você descobrirá que não há nada demais acontecendo. É a falta de informação fidedigna que alimenta as suspeitas. Melhor não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os combinados que foram feitos talvez não sejam cumpridos, e isso não porque as pessoas com que foram feitos sejam maliciosas, mas porque andam acontecendo coisas que não estavam nos planos, subvertendo tudo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tome um tempo para descansar, se livrando da responsabilidade de ter de cumprir horários ou de dar conta de tarefas que podem muito bem ser procrastinadas sem grandes consequências negativas. Despreocupação.