Coletivo CeinCena oferece 150 vagas em oficinas gratuitas de dança

A iniciativa Corpo Expandido, voltada para jovens artistas entre 15 e 29 anos de regiões periféricas, está com 150 vagas abertas. Interessados têm até 15 de agosto para se inscrever. Com cinco oficinas, que vão ser realizadas entre 25 de agosto e 26 de setembro no Complexo Cultural de Samambaia, a ideia é “promover troca entre artistas experientes e jovens no início da carreira”, segundo o diretor do coletivo CeinCena, Dill Diaz, que coordena o projeto. Público geral, mesmo sem experiência prévia, também pode pleitear vaga.

A grade horária do curso prevê aulas de funk às segundas-feiras, de jazz, às terças, de dança teatro, às quartas, de dança contemporânea, às quintas, e de vogue, às sextas, sempre no Complexo Cultural de Samambaia. Além das oficinas, haverá duas palestras com professores e evento de conclusão, no qual os alunos farão exibições.

O projeto é financiado por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), sob coordenação do coletivo CeinCena. Formado em Ceilândia, em 2019, fruto de um projeto social que trabalha com o propósito de “descentralizar o saber artístico no teatro, dança e música”, explica Dill Diaz.

Serviço



Inscrições para oficinas de dança do projeto Corpo Expandido até 15 de agosto, neste link.



*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel