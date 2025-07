Regina Casé celebra Preta Gil: "Uma das pessoas mais importantes do Brasil"

Regina Casé emociona-se no velório de Preta Gil - (crédito: Maria Clara Anselmo/ Rádio Tupi)

Preta Gil foi velada nesta sexta-feira (25/7), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em uma despedida aberta ao público. Querida por todos, Preta reuniu amigos em todos os lugares do Brasil durante a vida, que foram homenageá-la pela última vez.

Após o cortejo, Regina Casé discursou apenas para os amigos e família da cantora. “Uma das pessoas mais importantes do Brasil”, declarou a atriz. “Não conheço ninguém no mundo que tenha feito tanto.”

Regina destacou que Preta era boa com todos, acolhendo mulheres, a comunidade LGBT e todas as diferenças. Ela relembrou que a amiga, mesmo sofrendo durante os últimos meses de vida, era valente, grande, plena e corajosa, inspirando-a a viver melhor.

“Não canso de agradecer a rede de apoio. Ela tinha uma rede física, não virtual”, afirmou Regina, lembrando também dos milhões de seguidores que Preta acumulava nas redes sociais. “Todo mundo que está aqui ficou colado nela. Isso é muito mais que amizade. É dedicação — viver com ela, rir com ela e sofrer com ela.”

