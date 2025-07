Eliza Telles se prepara para interpretar clássico de Nelson Rodrigues

Eliza Telles se prepara para interpretar Glorinha, na peça Perdoa-me por me traíres - (crédito: Priscila Nichelli)

Eliza Telles está contando os dias para subir aos palcos e interpretar Glorinha na peça Perdoa-me por me traíres, texto clássico de Nelson Rodrigues. “Falar sobre Nelson Rodrigues, mesmo 45 anos após a sua morte, é libertador, ele revela a nossa sociedade, o nosso moralismo, ele estampa isso na nossa cara, mesmo tendo escrito essa peça anos atrás, o assunto continua sendo atual e necessário. Ele mostra o quanto moralista somos, e quanta hipocrisia existe na nossa sociedade”, observa a atriz

Além da peça Eliza celebra o sucesso de sua produtora em sociedade com seu namorado o também ator e diretor Begê Muniz. Seu primeiro longa-metragem em parceria, Jamary, que esteve no Marché du Film, em Cannes, segue agora em circuito de festivais, consolidando a atuação da produtora de propriedade deles, no cenário audiovisual independente.

Também sob direção da dupla, o curta-metragem Nhandê, teve sua estreia internacional no Chile e já está confirmado em dois importantes festivais no Brasil: o Festival Guarnicê (MA) e o For Rainbow – Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual, em Fortaleza. Também há previsão de exibição em Miami ainda este ano.

Para 2025, a dupla comemora a conquista de dois curtas recentemente contemplados pelo edital de distribuição do Ministério da Cultura, Jamary e Tapuia, que serão veiculados na nova plataforma de streaming pública a ser lançada pelo MinC. E seguem expandindo o universo criativo: dois novos curtas estão em pré-produção para 2025, incluindo YBI, uma ficção distópica ambientada em uma Amazônia desertificada, que tensiona os limites entre futuro e ancestralidade.