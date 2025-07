Leo Santana fala sobre intimidade com Lore Improta e prazo para aumentar a família - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Leo Santana abriu o jogo sobre a vontade de aumentar a família com a esposa, Lore Improta. O cantor, que é pai de Liz, de 3 anos, contou que o casal está planejando colocar em prática a possibilidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em entrevista ao portal Gshow, o artista descreveu a paternidade como uma grande realização, e que a chegada da filha primogênita apenas "potencializou essa responsabilidade".

"Sempre fui um cara muito responsável, pé no chão. Quem me acompanha durante esses quase 20 anos de carreira sabe que sou mais reservado, muito família, muito dos meus amigos", disse Leo Santana, que também detalhou que a nova fase pessoal ocasionou mudanças no seu comportamento em diversos aspectos.

Leia também: Jornalista da Globo é hostilizada em loja e grava o momento



"O medo impera mais, você tem mais cuidado ao falar, ao sair, até nas redes sociais. Ela me fortaleceu muito mais como família", contou o artista, que não escondeu o desejo de ter outro filho como parte dos planos com Lore Improta até o ano que vem.

"Desde quando a Liz nasceu, a gente falou que tinha que ter outro. Estamos trabalhando, se é que você me entende? Uma hora vai chegar. A gente ainda quer esse ano. Queremos manter aquela mesma faixa etária, 3 ou 4 anos de diferença. Com fé em Deus, até o ano que vem vai ter um menino ou uma menina… vamos ver", explicou.