Jornalista da Globo é hostilizada em loja e grava o momento

A jornalista Leilane Neubarth foi hostilizada em uma loja em que fazia compras, na terça-feira (29/7). Por meio das redes sociais, ela compartilhou um trecho do vídeo em que foi atacada e a mulher, que ainda não foi identificada publicamente, a insulta.

"Vocês repórteres da Globo fazem um jornalismo de lixo", disse a agressora. A agressão continua com tom de deboche e até pergunta como está o cabelo. 'Vai botar no jornal? Eu estou com o cabelo bom hoje? Queria que estivesse melhor'", afirma.

Na legenda do vídeo publicado pela própria jornalista no perfil do Instagram, Leilane comenta que a agressão ocorreu de repente. "Do nada está mulher começou a me agredir e me xingar. Eu demorei um pouco pra entender que minha única 'arma' contra aquela agressão gratuita era meu celular. Gravei só o final do ataque. Além de agressiva ela foi extremamente debochada, parecendo se exibir na agressão. Por isso decidi postar aqui", disse na publicação.

No fim do vídeo, a mulher que a agrediu a jornalista da Globo verbalmente continuou as compras como se nada tivesse acontecido. Leilane concluiu a publicação ressaltando a importância do respeito: "Mas acredito realmente que o respeito é a luz que ilumina a escuridão da intolerância."