Sinal de televisão é invadido com frases misteriosas

O sinal da Record News foi invadido, na noite desta terça-feira (29/7), enquanto o Jornal da Record era transmitido. De forma repentina, a programação acabou interrompida por mensagens enigmáticas exibidas na tela, como: “Você verá coisas tão belas”, “Você está doente”, “Por que você odeia?”, “Nós só queremos consertar você” e “O que se esconde na sua mente?”.

As imagens remetem ao vídeo conhecido como The Wyoming Incident, uma das mais famosas "creepypastas" da internet. O material simula a invasão de um canal de televisão por hackers e ganhou fama em fóruns de terror e cultura digital por seu conteúdo perturbador e mensagens subliminares.

Logo após a interrupção, a transmissão do telejornal foi cortada. A cena gerou confusão entre os telespectadores e repercutiu nas redes sociais, levantando especulações sobre um possível ataque hacker.

Veja o vídeo:

Em nota oficial publicada nas redes, a Record esclareceu que o problema ocorreu exclusivamente na transmissão via YouTube do telejornal News 19. Segundo o comunicado, a falha não afetou o sinal da TV aberta ou por assinatura. "Nosso time de TI está trabalhando para descobrir a origem do problema e também estamos em contato com a equipe do YouTube para entender o ocorrido", informou a emissora.

