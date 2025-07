Whindersson Nunes quer se reconciliar com ex-noiva: "Queria ela"

Whindersson Nunes surpreendeu ao ter entregado que não descarta a possibilidade de reatar com a ex-noiva, Maria Lina. O humorista, que está solteiro, falou sobre o relacionamento que teve com a influenciadora digital, e refletiu sobre o desejo, cerca de quatro anos após o fim do noivado.

Em entrevista ao podcast Parece Terapia, o youtuber afirmou que ainda possui uma boa relação com a ex-companheira, com quem teve um filho, João Miguel, que morreu em 2020.

"Hoje, eu sou bem amigo da Maria, sou bem tranquilo com ela. Ela é uma pessoa maravilhosa também. A gente tem um livrinho que a gente não mostra pra ninguém, que é as fotos dele [João Miguel]. Porque ele nasceu, né, ele pegava no dedinho da gente", declarou Whindersson Nunes. Em seguida, o humorista falou da vontade de reatar com a modelo.

"Queria ela"

"Sou sem-vergonha, eu queria ela. Só que ela não quer mais, não. Ela sabe que sou sem-vergonha", afirmou ele, que questionado se gostaria de ficar ou firmar um compromisso com Maria Lina, respondeu: "Sou uma pessoa que gosto do meu agora, e no agora eu sou um cara sem-vergonha, eu assumo. Eu não vou falar pra pessoa que quero ter uma história com ela pra fazer da vida dela um inferno, entendeu? Quando eu estava com ela, não era assim, não. Era tranquilo, mas agora que estou solteiro, né", pontuou.