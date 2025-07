Katy Perry e Justin Trudeau são vistos juntos em jantar: "Estavam com ótimo humor"

O ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, foi flagrado em um jantar romântico com ninguém menos do que Katy Perry. O suposto casal foi visto pela imprensa internacional no restaurante Le Violon, em Montreal (Canadá), na segunda-feira (28/7).

Tal encontro gerou rumores entre a clientela local, escalonando nas redes sociais para o anseio do nascimento de um possível romance. O chef Danny Smiles, um dos donos do estabelecimento especializado em frutos do mar, confirmou a visita dos famosos ao New York Times: “Eu não posso afirmar que eles estavam em um encontro, mas eles estavam de ótimo humor.”

Atum com tomates, steak tartare, lagosta com aspargos e um nhoque com cordeiro foram os pedidos da cantora e do político no dia, conforme o restaurante.

Atualmente em turnê pelo Canadá, Katy se separou recentemente do ator Orlando Bloom, com quem estava desde 2016 e tem uma filha de quatro anos. Já Trudeau, que se divorciou em 2023 após 18 anos de casamento, é pai de três filhos com a ex-esposa.

Ambos vivenciam momentos críticos nas respectivas carreiras. Katy busca voltar ao ápice da indústria musical, posição que ocupava em 2010, e Trudeau renunciou ao cargo político no começo do ano após sua aprovação atingir recordes negativos no país.

Após o jantar, o primeiro-ministro foi flagrado curtindo um show da cantora no Canadá.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Diversão e Arte Rafa Kalimann questiona narrativa sensacionalista após críticas por gastar R$ 10mil em livros

Rafa Kalimann questiona narrativa sensacionalista após críticas por gastar R$ 10mil em livros Diversão e Arte Como Madonna mudou o pop para sempre

Como Madonna mudou o pop para sempre Diversão e Arte Taylor Swift e os 5 anos de folklore

Taylor Swift e os 5 anos de folklore Diversão e Arte Sam Smith ressurge com balada emocionante, clipe poderoso e turnê

Sam Smith ressurge com balada emocionante, clipe poderoso e turnê Diversão e Arte Sabrina Boing Boing se veste com lençol no Vaticano após ser repreendida: ‘Nunca me senti tão humilhada’

Sabrina Boing Boing se veste com lençol no Vaticano após ser repreendida: ‘Nunca me senti tão humilhada’ Diversão e Arte William Bonner relembra caso inusitado com cenas de sexo na redação do Jornal Nacional