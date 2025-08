Apresentadora viraliza após confundir podcasts e parar no programa errado

A escritora e apresentadora Camila Fremder, de 43 anos, voltou a viralizar nas redes sociais por protagonizar momentos de constrangimento. Ao aceitar um convite para participar de um podcast, ela confundiu o nome do programa e foi parar em uma entrevista completamente diferente do que imaginava.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Diversos trechos da entrevista viralizaram no X, o antigo Twitter, nesta quinta-feira (31/7). Com a repercussão, Camila, que comanda o podcast É Noia Minha?, compartilhou um vídeo no TikTok detalhando a situação. Segundo ela, a confusão começou quando a assessoria enviou uma lista com convites de diferentes podcasts.

Ao ver o nome Vênus Talks, ela o confundiu com o popular Vênus Podcast, apresentado por Criss Paiva e Yasmin Yassine, atração da qual ela já era fã e conhecia o formato. Camila acabou confirmando a participação sem revisar a pauta do programa, como sugerido pelos assessores.

Não to me aguentando que a Camila Fremder realmente foi pro podcast por engano achando que era outro kkkkkk pic.twitter.com/d2ONCmBDVP July 31, 2025

"Falei: 'marca esse aqui, eu sigo a apresentadora, ela me segue, já assisti, conheço'", contou a apresentadora de maneira divertida. No dia da gravação, ela estranhou o estúdio, mas achou que o cenário poderia ter passado por uma reformulação. O estranhamento cresceu quando foi abordada por uma mulher simpática que Camila achou que fosse a maquiadora. Só depois, ao entrar no estúdio, perceber os objetos com o nome do podcast e notar que a suposta maquiadora era, na verdade, a apresentadora do programa, ela se deu conta do engano.

"Quando ela sentou na minha frente e começou a falar com o pessoal da gravação, fui olhando em volta… Tinha caneca, caderno, placa com o nome que eu conhecia. Mas caiu a ficha quando vi escrito no papel 'uma conversa com uma mulher madura' e me dei conta de que eu não estava onde achei", disse. Apesar do mal-entendido, a apresentadora destacou que foi muito bem recebida pela equipe e que a intenção ao contar a história não é fazer críticas a ninguém.

Com o lançamento do episódio, diversos trechos ganharam repercussão nas redes sociais. Alguns usuários elogiaram a espontaneidade de Camila e a habilidade de lidar com a situação de forma leve e divertida. No entanto, como a apresentadora não havia se preparado para falar dos temas previstos para o programa, diversos momentos com silêncios constrangedores também viralizaram.

Confira:

Melhores momentos da Camila Fremder no podcast que ela foi por engano a Thread ???? https://t.co/SAozLLgMys pic.twitter.com/PiYlr5BsBn — ???????????????? ? (@pizzarutchi) July 31, 2025