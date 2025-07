Influenciador se separa após "traição" em relacionamento aberto

O influenciador Arthur O Urso, conhecido nas redes sociais pela defesa do poliamor e pelas cerimônias simbólicas com várias esposas, voltou aos holofotes ao anunciar o fim do casamento com Luana Kazaki, sua parceira há 10 anos. Mas o que mais chamou atenção não foi o término em si — e sim o motivo: Arthur diz ter sido traído dentro de um relacionamento aberto, o que gerou debate sobre os limites da não monogamia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após a repercussão do anúncio, feito com uma simbólica cerimônia de divórcio realizada nus em Cap d’Agde, cidade naturista na França onde o casal havia passado a lua de mel, muitos seguidores passaram a questionar: como pode haver traição quando não há exclusividade?

Arthur respondeu com firmeza: "Sim, existe traição dentro de um relacionamento aberto. Quando a confiança é quebrada e os limites acordados não são respeitados, isso é uma forma de trair — e foi exatamente o que aconteceu comigo".

Leia também: Filme brasiliense Pacto da viola tem pré-estreia gratuita neste sábado

Para ele, no entanto, o que está em jogo não é exclusividade sexual, mas a integridade emocional. “Me senti desrespeitado. Não é porque temos liberdade para amar mais de uma pessoa que vale tudo. A honestidade continua sendo a base”, escreveu nos stories, onde também desabafou sobre o peso da decepção. “Não se trata de ciúmes. Se trata de quebra de confiança, de alguém atravessar os acordos que construímos juntos.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur O Urso (@arthurourso)

A cerimônia de separação, compartilhada nas redes, foi íntima e sem convidados. Segundo Arthur, a nudez simbolizou o fim de um ciclo com “verdade e sem máscaras”. Ainda que a escolha estética tenha gerado críticas, o gesto reforçou sua proposta de transparência até o último momento do relacionamento.