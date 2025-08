Reprodução/Instagram Marília Mendonça

Marília Mendonça, a eterna rainha da sofrência que morreu em 2021 vítima de um acidente aéreo, terá uma presença marcante na próxima novela das sete da Globo, Coração Acelerado. A homenagem à cantora começa logo no primeiro capítulo, com imagens reais de Marília cantando em um festival sertanejo de 2016.

De acordo com informações da jornalista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, nessa cena, a personagem Agrado, interpretada por Isadora Cruz ainda criança, está na plateia e fica encantada, declarando à mãe que deseja ser como Marília e suas amigas de palco, Maiara & Maraísa. Esse momento representa o despertar do sonho da protagonista de seguir carreira musical.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A novela reforça a homenagem ao longo da trama, com Agrado mantendo fotos da cantora em seu camarim improvisado e apresentando a música "Sem Sal", um dos maiores sucessos de Marília Mendonça, em seus shows. Essa presença, mesmo que por meio de imagens de arquivo, promete emocionar o público e celebrar o legado da artista no universo do sertanejo.

Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, Coração Acelerado acompanha a trajetória de Agrado, jovem do interior que luta para conquistar seu espaço como cantora, enfrentando desafios, injustiças e paixões.

Com a trilha sonora recheada de clássicos do sertanejo e a interpretação de Isadora Cruz, a novela aposta na emoção, na representatividade e na nostalgia, oferecendo aos fãs de Marília Mendonça uma oportunidade única de reviver o talento e carisma da cantora na tela da Globo.

O post Marília Mendonça vai aparecer em Coração Acelerado, nova novela da Globo; entenda foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.