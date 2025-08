Rico Melquiades realiza harmonização peniana: "3 cm a mais"

Rico Melquiades usou as redes sociais e surpreendeu os seus milhares de seguidores neste último domingo (3), ao revelar que passou por um procedimento de harmonização peniana.

Através do Instagram, o influenciador digital deu detalhes, e comemorou o resultado. "Realizei uma harmonização peniana com hidroxiapatita de cálcio; um bioestimulador de colágeno temporário, com necessidade de complemento a cada 12-18 meses", disse.

Em seguida, Rico Melquiades comentou: "Resultado imediato no diâmetro e incremento no comprimento de 3 cm aproximadamente. O procedimento super tranquilo, durou 30 minutos, com anestesia local, na clínica", explicou o campeão de A Fazenda 13.

Por fim, o ex-participante do reality De Férias com o Ex detalhou sobre o pós-operatório: "Posso retornar às atividades cotidianas de imediato com uma única ressalva, sem atividade sexual por 7 dias", concluiu.

