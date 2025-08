Reprises imperdíveis: 4 novelas famosas da Globo voltam a ser exibidas em agosto

Agosto será um mês nostálgico para os fãs de novelas da Globo. O Globoplay preparou um calendário especial de reprises que resgatam grandes sucessos da teledramaturgia brasileira. Histórias que marcaram gerações e emocionaram o público voltam a ser exibidas em projetos como Originalidade, Fragmentos e Resgate de Novelas Clássicas, além de títulos disponíveis no canal Globoplay Novelas.

Confira os destaques:

04/08 – Além do Tempo (Projeto Originalidade)

Escrita por Elizabeth Jhin, a novela foi exibida originalmente entre julho de 2015 e janeiro de 2016. Dividida em duas fases, a trama começa no século XIX, apresentando o romance proibido entre Lívia Diffiori (Alinne Moraes), uma jovem humilde, e Felipe Castellini (Rafael Cardoso), herdeiro de uma família rica. Na segunda fase, ambientada nos dias atuais, o destino volta a unir os personagens em novas circunstâncias, mantendo o amor como fio condutor.

Além do Tempo (Foto: Divulgação/Globo)

11/08 – Vejo a Lua no Céu (Projeto Fragmentos)

Com texto de Sylvan Paezzo e direção de Herval Rossano e Walter Campos, a novela foi ao ar entre fevereiro e junho de 1976. Baseada no conto de Marques Rabelo, a história se passa no Rio de Janeiro do início do século XX. O enredo acompanha o romance de Fernando (Eduardo Tornaghi), um jovem de classe média alta, e Suzana (Norma Blum), moça simples que enfrenta barreiras sociais para viver esse amor.