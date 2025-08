Projeto Violão do Vianna Convida promoverá shows pelo DF

O projeto Violão Vianna Convida, idealizado pelo músico Vinícius Vianna, realizará quatro apresentações durante esta semana. Os shows serão uma mistura de dois gêneros musicais muito presentes na cultura brasiliense: o choro e o samba. Nesta quarta-feira, as apresentações ocorrerão às 8h e às 19h, no Auditório do Centro de Educação Profissional de Brasília. Já no domingo próximo (10/8) serão às 10h e às 12h, na Feira Permanente de Taguatinga.

Sobre o repertório das apresentações, o músico explica que a proposta é apresentar a música brasiliense junto a alguns clássicos. "No choro teremos músicas de minha autoria, dos artistas convidados e das grandes referências como Jacob do Bandolim, Pixinguinha e Ernesto Nazareth. No samba, teremos composições de Ana Reis, e um repertório diverso com clássicos", completa.

Na quarta-feira, o projeto terá a participação de Samille Bonfim, flautista, na apresentação das 8h e do bandolinista Dudu Maia na apresentação das 19h. Além disso, os dois shows serão acompanhados por Mariana Sardina, no cavaquinho, e Jéssica Carvalho, no pandeiro.

No domingo, os convidados para as rodas de samba serão Kris Maciel e Karla Sangaleti às 10h, e Teresa Lopes e Ana Reis às 12h. Os músicos Mariana Sardina e Arthur Nobre, no cavaquinho, Júnior Viégas, no pandeiro, Ane Êoketu, na percussão e Fernando César, no violão de sete cordas estarão presentes nas duas rodas. Vianna revela as expectativas de se apresentar no Dia dos Pais: "É um dia em que as pessoas saiam em família para passar um tempo juntas e vai ser ótimo poder fazer música para elas".

Vinícius Vianna, idealizador e anfitrião do projeto, é formado em violão erudito pela Universidade de Brasília e estuda música desde os 10 anos de idade, na Escola de Música de Brasília e na Escola de Choro Raphael Rabello. Vinícius relembra que a união do choro e do samba está presente há muito tempo em sua vida: "Enquanto artista, músico e professor de música, aprendi a tocar violão nas rodas de choro. Então, o choro me acompanha desde que eu tinha 12 anos de idade. Eu transito nesses dois estilos e o violão é o que me permite estar em contato com eles".

O projeto tem auxílio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Distrito Federal. Vianna afirma que a escolha de realizar o projeto em formato itinerante foi fundamental para nele conectar com novos públicos e conhecer novos locais: "Esse processo me motiva artisticamente para conceber trabalhos e composições musicais, além de ser muito bom para o aprimoramento individual. Estar constantemente em palcos diversos proporciona muita coisa boa."



Violão do Vianna Convida

Nesta quarta- feira, às 8h e 19h, no Auditório do Centro de Educação Profissional de Brasília - Arniqueira. Neste domingo (10/8), às 10h e 12h, na Feira Permanente de Taguatinga. Entrada gratuita. Livre para

todos os públicos.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco