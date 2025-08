Novo filme de Spike Lee com Denzel Washington tem trailer divulgado

Em "Luta de Classes", o ganhador do Oscar Denzel Washington interpreta um magnata da música - (crédito: Divulgação)

O trailer oficial do novo filme Luta de Classes (Highest 2 Lowest), dirigido por Spike Lee e estrelado por Denzel Washington, foi divulgado nesta segunda-feira (4/8). “Luta de Classes” estreia no Apple TV+ no mês que vem, em 5 de setembro.

O filme é uma releitura do clássico japonês Céu e Inferno, de Akira Kurosawa. Na nova versão, desta vez ambientada nas ruas da Nova York moderna, Denzel Washington interpreta um magnata da música, conhecido por ter "o melhor ouvido do ramo", que enfrenta dilema moral de escolher entre vida e morte diante de um pedido de resgate.

Em Luta de classes, que também conta com Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera e A$AP Rocky no elenco, Denzel Washington e Spike Lee se reúnem pela quinta vez. Juntos, eles trabalharam em Mais e Melhores Blues (1990), Malcolm X (1992), Jogada decisiva (1998) e O plano perfeito (2006).