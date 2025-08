Superjazz Festival: GOG, Larissa Umaytá e Beto Barreto são atrações no CCBB

Hoje, será realizada, no Jardim do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), a última edição da temporada de 2025 do Festival Superjazz. Durante as edições anteriores, o Festival reuniu um público de aproximadamente 8 mil pessoas. O evento terá início às 17h, é livre para todos os públicos e tem entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo site do CCBB ou na bilheteria do espaço.

A edição de hoje terá apresentações da cantora e percussionista Larissa Umaytá, do Coletivo Superjazz, do guitarrista e cofundador do BaianaSystem Beto Barreto e do rapper GOG. O curador do evento e DJ da Rádio Superjazz, Dudão Melo, ressalta a possibilidade de unir o jazz com outros estilos musicais: "O jazz sempre dialoga, sempre funde, sempre mistura, sempre leva os estilos ao extremo de cada estética. Essa experiência é ótima".

A programação terá início com a Rádio Superjazz, com os DJs Dudão Melo e Mário Sartô comandando um repertório de músicas clássicas do jazz. Às 18h, a dupla dá espaço para o show Organital de Larissa Umaytá, cantora, produtora e percussionista, que mescla o jazz com ritmos afro-brasileiros e elementos eletrônicos. A flautista Thanise Silva, o baixista João Pedro Mansur e o violinista Fred Paegle acompanham Larissa na apresentação.

Às 20h30, o Coletivo Superjazz sobe ao palco novamente, ao lado do rapper GOG e do guitarrista Beto Barreto. Para esta apresentação, GOG preparou um repertório com arranjos que mesclam jazz, rap e improviso. Além disso, o pré-lançamento da faixa autoral Contrastes, do Coletivo Superjazz também ocorrerá hoje. Contrastes foi produzido a partir de um sampler de Jah Revolta Parte 2, do BaianaSystem,

Sobre o processo de unir o rap e o jazz, GOG comenta que foi desafiador e lindo, e que o público pode esperar muito sentimento e música viva. Ele afirma que o encontro entre os dois estilos é natural, e que eles "São primos da mesma dor e da mesma beleza". O rapper revelou algumas músicas que farão parte do repertório: "Clássicos como O amor venceu a guerra, Brasil com P, Brasília periferia e É o terror. Tudo com nova roupagem. Em outra pele, mas o mesmo sangue".

O evento contará com área especial para PCDs e intérprete de libras durante todas as apresentações. Além disso, o espaço conta com a ação "Vem pro CCBB". que disponibiliza uma van para levar o público de forma gratuita da Biblioteca Nacional para o Centro Cultural. Os horários da van estão disponíveis no site do CCBB.



Superjazz Festival - 5ª Temporada

Hoje, a partir das 17h, no Jardim do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (SCES Trecho 02 Lote 22 - Setor de Clubes Especial Sul). Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos pelo site www.bb.com.br/cultura ou na bilheteria física do CCBB Brasília. Livre para todos os públicos.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco