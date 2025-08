As piores novelas dos maiores autores da Globo, segundo o ChatGPT

Reprodução/Globo Walcyr Carrasco

Já temos conhecimento total de quando um projeto faz sucesso, ele é marcado na memória de quem acompanha. Em meio ao universo das novelas brasileiras, onde tramas icônicas marcaram gerações e eternizaram personagens na memória coletiva, existem títulos que conquistaram efeito reverso.

Autores com um currículo repleto de sucesso de emissoras como Globo, Record e SBT também possuem alguns trabalhos que reúnem um histórico de rejeição do público ou incoerências que marcaram determinadas produções.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com base em uma combinação de critérios, com críticas da época, repercussão na audiência, o ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, reuniu uma lista que busca apontar qual a pior novela de cada autor da Globo. Confira abaixo:

Walcyr Carrasco

Segundo a IA, o autor, no ar com Êta Mundo Melhor!, a continuação de Êta Mundo Melhor! (2016), em parceria com Mauro Wilson, possui A Padroeira (2001), como a sua pior trama. O motivo? "Ritmo lento, falhas no enredo, interferências externas e baixa audiência no horário nobre."

Walcyr Carrasco (Foto: Reprodução/Globo)

Aguinaldo Silva

O veterano, de volta à Globo a partir de outubro deste ano, com Três Graças, a próxima novela das nove, teve Duas Caras (2007), eleita ao posto, sob justificativa de "rejeição ao protagonista que era vilão e virou mocinho; abordagem de temas sociais de forma forçada.".