Nathalia Timberg completa 96 anos e recebe homenagens

Nesta terça-feira (5), Nathalia Timberg, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, completou 96 anos e foi celebrada com carinho por colegas e amigos. A atriz, que encerrou a temporada do espetáculo A Mulher da Van no último domingo (3), comemorou a data em um restaurante, ao lado da equipe da peça.

A celebração intimista contou com bolo e o tradicional parabéns, entoado por amigos como Caco Ciocler. A atriz agradeceu o carinho e destacou o desejo de comemorar de forma próxima:

"Eu não sou muito de comemorações desse tipo. Aí me perguntaram como eu ia comemorar este evento e eu disse: ‘Em família’. Muito obrigada, queridos."

Além da comemoração presencial, Nathalia recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais. Caco Ciocler declarou: "Aos 96 anos, iluminada! Parabéns, Nathalia. Te amo para sempre." Malu Galli, intérprete de Celina em Vale Tudo, elogiou: "Que linda! Iluminada." Já Nany People resumiu: "Maravilhosa."