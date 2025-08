Kelley Mack, atriz de 'The Walking Dead', morre aos 33 anos

A atriz Kelley Mack, conhecida por interpretar a personagem Addy na série The Walking Dead, morre aos 33 anos vítima de um glioma, tipo de tumor que afeta o cérebro ou a medula espinhal. A informação foi divulgada por meio de um comunicado na rede social CaringBridge.

A morte da atriz ocorreu no último sábado (2/8), segundo relato de sua irmã nas redes sociais. De acordo com ela, Kelley faleceu "em paz", ao lado da mãe e da tia. “Ela fará tanta falta que palavras não conseguem expressar”, escreveu.

Mack ganhou destaque ao atuar em cinco episódios da nona temporada da série, ambientada em um mundo pós-apocalíptico dominado por zumbis.

Além de The Walking Dead, ela também participou de produções como as séries 9-1-1 e Chicago Med, da animação Homem-Aranha: No Aranhaverso (2018), e de diversos comerciais de televisão.