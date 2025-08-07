Artistas do hip-hop brasiliense se apresentam na Praça da Bíblia

Nesta sexta-feira e sábado, a Praça da Bíblia, em Ceilândia, será palco da Caravana Os Crias da Perifa. As principais atrações musicais do evento serão Pacificadores, Misael, Tropa de Elite, MC Lana, e Smurphies Disco Club. Nas artes visuais, os artistas Sowtto, DropZulu e Síria estarão presentes representando o grafite. Sobre o processo de escolha dos artistas participantes, Fernando afirma que há a preocupação em garantir a participação de mulheres e representantes de diferentes manifestações da cultura urbana, dentro do hip-hop. O projeto, com entrada gratuita, é promovido pelo Instituto de Empoderamento Social e terá em sua programação música, oficinas, grafite e poesia. O evento acontece a partir das 14h nos dois dias.

Realizado em parceria com a Secretaria da Família e Juventude do DF, a Caravana é um dos maiores encontros de hip-hop local. Ela reúne artistas consagrados e emergentes do hip-hop brasiliense e da periferia do Distrito Federal, celebrando a arte urbana como ferramenta de inclusão, transformação e resistência social.

"A ideia surgiu a partir da percepção de que muitos artistas periféricos têm trajetórias potentes, mas poucas oportunidades de mostrar seu trabalho em eventos de grande porte e infraestrutura qualificada. O projeto é uma ação cultural com compromisso social e educativo", relembra Fernando Fernandes, produtor do evento.

Ao longo do fim de semana, a programação reunirá com diversas manifestações artísticas e culturais. Entre elas, shows, batalhas de rima, oficinas, apresentações de dança, grafite e poesia. Além disso, serão realizadas rodas de diálogo abertas ao público, promovendo discursos contra a violência, o racismo e a exclusão social.

Fernandes comenta sobre o impacto social do evento: "A Caravana Os Crias da Perifa não é só sobre música. É sobre dar voz, visibilidade e oportunidade para jovens que fazem arte com verdade nas quebradas. É sobre formar redes, fomentar autoestima e ocupar espaços com protagonismo. O rap, o grafite e a dança têm esse poder de construir narrativas que inspiram, educam e conectam."

O produtor do evento revela suas expectativas para as ações deste fim de semana: "Esperamos o fortalecimento da autoestima coletiva e o sentimento de pertencimento da juventude periférica, além de acreditar que o evento contribui para estimular o fortalecimento de vínculos por meio da cultura."



Caravana Os Crias da Perifa em Ceilândia

Nesta sexta-feira e sábado, a partir das 14h, na Praça da Bíblia. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível. Livre para todos os públicos.

