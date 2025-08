Mac DeMarco se apresentará em Brasília em abril de 2026

O cantor Mac DeMarco divulgou nesta quarta-feira (6/8) as datas e locais de sua próxima turnê pelo Brasil, referente ao seu novo álbum, Guitar. Em Brasília, a apresentação será realizada no dia 8 de abril de 2026, na casa de shows Toinha, no Guará. A venda dos ingressos para todos os shows da turnê se inicia nesta quinta-feira (7/8), pelo link.

Leia também: No Dia do Rap Nacional, 'Favela Vive 6' une rap, samba e funk

O canadense estará de volta ao Brasil após oito anos de sua última apresentação no país, no Lollapalooza de 2018. A turnê estará no Brasil entre os dias 4 e 16 de abril de 2026, e terá nove apresentações em palcos brasileiros. Além de Brasília, Mac DeMarco se apresentará no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.

Leia também: Linkin Park renasce com nova vocalista e álbum impactante

O álbum Guitar, foco da turnê, foi composto, gravado, produzido e mixado por Mac. Além disso, o disco será lançado por sua própria gravadora: a Mac's Record Label. O cantor ainda gravou todos os videoclipes e produziu a arte da capa. A única ajuda solicitada foi a de David Ives, para a masterização. O estilo musical do cantor mistura indie, rock e pop e vem chamando atenção na cena musical na última década.