Wandinha: 2º temporada foca no terror e dá mais destaque para a Família Addams

Jenna Ortega ascendeu em Hollywood pelo trabalho em Wandinha (Wednesday), e, nesta quarta (6/8), a segunda temporada da série estreia na Netflix. Ultrapassando Stranger Things e Bridgerton em audiência, Wandinha é a série em língua inglesa mais vista do streaming. Os primeiros quatro episódios já estão disponíveis na plataforma, enquanto os outros capítulos chegam à Netflix em 3 de setembro.

Mesmo com o sucesso, críticas à um clichê adolescente que se sobressaiu a atmosfera sombria dos Addams resultaram da primeira temporada. Nesta sequência, Tim Burton retorna para a produção e direção de alguns episódios para evidenciar o tom de terror presente nas adaptações anteriores — inspiradas no quadrinho A Família Addams (1938), do cartunista Charles Addams para a revista The New Yorker.

Sinopse

Em um novo ano na escola Nunca Mais, os outros membros da família Addams ganham destaque. Feioso (Isaac Ordonez) se junta aos estudantes excluídos, e Gomez (Luís Guzman) e Morticia (Catherine Zeta-Jones) lideram o comitê de doações de ex-alunos. Agora, a primogênita inexpressiva dos Addams lida com o poder das visões e com as consequências de ter salvo a academia no ano anterior. O cenário também mudou, sendo gravado em arquiteturas góticas na Romênia.

Sem um possível desenvolvimento romântico de Wandinha, a segunda temporada foca na resolução de novos assassinatos, no retorno e adição de figuras misteriosas — como a mãe de Mortícia, interpretada por Joanna Lumley, e a atuação de Lady Gaga como uma professora de artes ocultas — e na narrativa de personagens coadjuvantes — como Bianca (Joy Sunday), cujo arco está ligado a matriarca Addams, e ao novo diretor de Nunca Mais, o misterioso Barry Dort (Steve Buscemi). Evidencia-se também Enid (Emma Myers), cuja morte é uma das previsões de Wandinha.

Mudança de curso

Alfred Gough e Miles Millar, criadores da série, optaram por ressaltar o ar macabro e ácido de Wandinha na segunda temporada— proposta de Charles Addams nas ilustrações e motivo do sucesso da franquia. Ortega, inclusive, já havia criticado o papel em entrevista ao podcast Armchair Expert, dizendo que não queria ser reconhecida por ele e que já até mudou algumas falas: “Tudo o que ela faz, tudo que eu tive que interpretar, não fazia sentido para a personagem de jeito nenhum. Ela estar em um triângulo amoroso não faz sentido.”

"Acho que um dos motivos pelos quais as pessoas se identificam tanto com a família Addams é justamente pela estranheza deles", acrescentou Ortega à BBC, desaprovando a decisão dos criadores de adaptar a narrativa dos Addams para uma linguagem popular e infantilizada.

Polêmica

Percy Hynes White, que interpretou Xavier Thorpe — um dos interesses românticos de Wandinha na primeira temporada —, foi acusado de assédio sexual por adolescentes logo após o lançamento da série, em 2022. Uma usuária anônima relatou no X (antigo Twitter) que o ator teria promovido festas onde embebedava meninas para manter relações sexuais sem consentimento.

Outras jovens reforçaram a denúncia com relatos semelhantes, incluindo envio de mensagens íntimas. As postagens foram apagadas das redes, mas, na época das acusações, Percy tinha entre 17 e 20 anos. O ator negou, disse não conhecer a denunciante e alegou ter sido alvo de uma campanha de desinformação. Segundo ele, a polêmica também resultou em ameaças de morte à sua família e amigos.

Após a repercussão, surgiu a hashtag “CancelePercy”, com pedidos para sua retirada da série. Sem comentar o caso publicamente, a Netflix não o escalou para a segunda temporada de Wandinha. Na trama, Percy interpretava um estudante com o poder de dar vida aos próprios desenhos.

A arte imita a vida

Jenna Ortega já havia mostrado semelhanças com Wandinha antes da série nas suas declarações e estilo pessoal. Em 2016, a atriz, que tinha 14 anos na época, vestiu um modelo bem parecido com os encontrados no figurino da personagem.

Em entrevista à Wired, revelou que costumava fazer autópsias em pequenos animais durante a infância. Ao invés de brincar com as outras crianças, Ortega preferia manusear os animais, como “pequenos lagartos que eu achava mortos no meu quintal". A revelação foi motivo de comparativo para alguns internautas, enquanto outros questionaram a veracidade da informação devido a promoção da série.

Crítica

A Parte 1 da nova temporada de Wandinha teve melhor recepção no Rotten Tomatoes: 85% de aprovação, contra 73% da primeira, lançada em 2022. Críticos destacaram o vigor da trama, o carisma de Jenna Ortega e os elementos visuais típicos de Tim Burton.

Para a Variety, a série segue “assustadora e encantadora”, enquanto o Guardian a definiu como “divertidamente selvagem”. Já o RogerEbert.com elogiou a evolução da protagonista, mas alertou para episódios longos e tramas paralelas que quebram o ritmo.

Por outro lado, veículos como Hollywood Reporter, Daily Beast e IndieWire criticaram o foco excessivo na Família Addams, que deixa a protagonista em segundo plano, a falta de inspiração e o desequilíbrio entre estilo e conteúdo.