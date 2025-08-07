Berço do rock nacional, Brasília recebe musical que celebra Legião Urbana

Como é que se diz Eu te Amo - ao som de Legião Urbana, muisical em cartaz neste fim de semana - (crédito: Divulgação)

A capital federal, conhecida como o berço do rock nacional e terra da icônica Legião Urbana, será palco de um espetáculo que une nostalgia, música e reflexão. O musical Como é que se diz eu te amo chega à cidade neste fim de semana (9 e 10 de agosto), no Teatro Unip, trazendo ao palco mais de 30 canções da banda que se tornou voz de uma geração nos anos 1980 e 1990.

Ambientado em 1999, a peça narra a história de um grupo de jovens no último ano do ensino médio, mergulhado em conflitos, sonhos e paixões. Com texto do dramaturgo paraense Leonardo Corrêa, a montagem emocionou mais de 9 mil espectadores em temporadas por Belém, Macapá e São Paulo. Agora, em sua 13ª temporada, o espetáculo ganha vida com 19 artistas em cena, incluindo atores e músicos, que executam ao vivo clássicos como Tempo perdido, Eduardo e Mônica e Que país é este, em arranjos inéditos.

O elenco reúne nomes como os dos atores Caio Paduan — atualmente em Paulo, o apóstolo, na Record, e na reprise de Além do tempo, no Globoplay Novelas —, Francis Helena Cozta (a Cris de Chiquititas), Arthur Alavarse (Reis, Paulo, o apóstolo e, em breve, Dona Beja) e o vocalista Palma Jr., da Legião Urbana Cover SP. Atuam, ainda, os produtores de conteúdo Fabiola Martins e Victor Barros.

Grito geracional

A trama aborda temas como identidade, homofobia, preconceito racial e a transição da adolescência para a vida adulta, tudo sob o som da banda que ajudou a definir o rock brasileiro.

Vencedor do 1º Prêmio Nacional Brasil Musical em 2018, o espetáculo mistura drama, humor e poesia, propondo uma reflexão sobre pertencimento e juventude. É mais do que um tributo à Legião Urbana; é um grito geracional, define a produção.

Segundo o autor, Leo Corrêa, trazer o espetáculo à capital tem um significado especial: “Estar em Brasília é como estar em casa. Estou ansioso para ver o público cantando, se emocionando e rindo conosco”, declarou o produtor, que também atua na montagem.

Para Brasília, cidade que viu nascer Renato Russo (1960-1996) e o movimento que revolucionou a música brasileira, o musical promete ser uma celebração emocionante de um legado que permanece vivo.

Ao Correio, Caio Paduan, co-produtor e intérprete de Jeremias, comentou sobre viver o vilão carregado de crítica social que povoa o imaginário popular por meio da canção Faroeste caboclo — que, aliás, virou filme. "É como escrever uma carta de amor ao país que sonhamos e que ainda podemos ser." Para ele, estar em Brasília, berço de Renato Russo, é simbólico. "Vai ser emocionante tocar o coração do público com essas canções. Brasília, estamos chegando — e vamos cantar Que país é este? todos juntos!".

Serviço

Data: 09/08, sábado, às 19h, e 10/08, domingo, às 18h

Local: Teatro Unip, em Brasília

Ingressos: Sympla

Classificação: 14 anos