Seleção busca homens fora de padrões para estrelarem campanha de cuecas

Em busca de homens reais, sem exigência de experiência como modelo, a Intimissimi Uomo — marca de peças íntimas — e a WAY Model se unem em casting aberto ao público para campanha disruptiva. Com contrato de exclusividade, até quatro homens serão eleitos para a nova campanha da marca de underwear, uma comemoração de um marco para a grife.

O projeto valoriza homens reais, de diferentes idades, corpos e estilos, celebrando autenticidade, identidades e personalidade. A iniciativa é uma oportunidade de participar da nova campanha da Intimissimi Uomo Brasil e ser avaliado pelo time da WAY Model.

A seleção será feita a partir de um formulário online, acompanhado de foto e vídeo de apresentação. Os pré-selecionados receberão os detalhes do casting presencial, que acontecerá em 13 de agosto, em São Paulo. Não é necessário ter experiência como modelo, apenas disponibilidade para a diária de gravação no dia 30 de agosto e disposição para fotografar com roupa íntima. Todos os candidatos presentes no casting presencial ganharão uma cueca exclusiva da marca.

A campanha será divulgada em redes sociais, mídias impressas e outros formatos. O resultado será divulgado em 18 de agosto e pessoas com contrato ativo em outras agências não poderão participar.

A marca reforça que está em busca de histórias verdadeiras e personalidades únicas, mostrando que todo homem pode ser representado pela marca, com confiança e naturalidade.