Filho de Faustão diz que apresentador está "indo muito bem" na recuperação

Apresentador estava internado desde o dia 21 de maio - (crédito: Redes Sociai)

João Silva, filho do apresentador Fausto Silva, o Faustão, usou as redes sociais, nesta sexta-feira (8/8), para atualizar o estado de saúde do pai e agradecer as mensagens de apoio recebidas durante o período de internação.

O comunicador está hospitalizado desde 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, devido a uma infecção bacteriana aguda.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Passando aqui para agradecer, em nome da família, todo o carinho de vocês, todas as orações, independente de crença. Isso realmente faz a diferença nesses momentos. Meu pai é muito forte e inspira todo mundo. A palavra neste momento é resiliência", afirmou João. (Confira publicação)

O jovem, que atualmente apresenta programas no SBT, também atualizou o quadro de saúde de Faustão. "Graças a Deus, está dando cada vez mais oportunidade do meu pai se recuperar. Ele está indo muito bem na recuperação. Muito obrigado em nome da minha família, da minha mãe Luciana, dos meus irmãos Lara e Rodrigo e de todos os amigos."

De acordo com boletim médico divulgado na quinta-feira (7), Faustão foi diagnosticado com sepse, quadro grave causado por infecção que pode levar à disfunção de órgãos e até ser fatal. Durante a internação, o apresentador passou por dois transplantes de órgãos, de um rim e um fígado. Ele já havia passado por um transplante de coração, em agosto de 2023, e um rim, em fevereiro de 2024.

Não há previsão de alta.







