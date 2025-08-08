 Zeca Pagodinho lamenta morte de Arlindo Cruz: "Vai com Deus, meu compadre"

O cantor Zeca Pagodinho publicou nas redes sociais um vídeo se despedindo do amigo de longa data Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira (8/8), devido a um acidente cardiovascular.
“Morre hoje o meu compadre, meu parceiro e meu amigo Arlindo Cruz. Que Deus te receba de braços abertos. Sofreu muito e agora merece descansar um pouco. Vá com Deus, meu compadre!” declarou o artista. Confira o vídeo:
A amizade que começou nos anos 80 nas rodas de samba do Rio de Janeiro se expandiu para os palcos durante toda a carreira dos dois artistas. Os cantores colaboram em diversos projetos, como nas músicas Meu poeta e Eu não mais.
