Musical Enreduana estará em cartaz no Espaço Cultural Renato Russo

Musical para toda a família, Enreduana, será apresentado neste fim de semana no Espaço Cultural Renato Russo - (crédito: Divulgação)

O musical Enreduana estará em cartaz neste sábado e domingo (9 e 10/8), no Teatro Galpão Hugo Rodas, no Espaço Cultural Renato Russo. As apresentações serão realizadas às 17h. O espetáculo é uma adaptação da obra de mesmo nome, escrita por Roger Mello e Mariana Massarani.

O musical conta a história de Enreduana, sacerdotisa suméria que viveu há mais de 4 mil anos. Ela foi a primeira pessoa na história a assinar um texto literário. Além disso, foi a primeira a escrever poesia em primeira pessoa e é considerada uma das primeiras filósofas do mundo.

O livro que inspirou o espetáculo foi publicado no ano de 2018 pela Companhia das Letras. No mesmo ano, ele foi eleito o melhor livro na categoria de leitura infantil no prêmio da Biblioteca Nacional. Roger Mello, que acumula 10 Prêmios Jabuti, ainda participa da peça como ator e dramaturgo.

Serviço

Musical Enreduana

Neste sábado (9/8) e domingo (10/8), às 17h, no Teatro Galpão Hugo Rodas – Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul – Brasília/DF). Ingressos à venda a partir de R$30,00 pelo link. Livre para todos os públicos.